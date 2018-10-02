Полиция Лас-Вегаса возобновила дело Роналду, футболист нанял частного детектива

Дело с участием футболиста туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и американки Кэтрин Майорги получило новые подробности. Сообщается, что полиция Лас-Вегаса возобновила дело о возможном изнасиловании.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel опубликовало материал о том, что в 2009 году в отеле Лас-Вегаса Роналду принудил Майоргу к интимной близости. Как сообщает журнал, позже, чтобы информация не распространилась, португалец заплатил девушке порядка 375 тысяч долларов.

"По состоянию на сентябрь 2018 года дело было вновь открыто, и детективы расследуют информацию, предоставляемую жертвой", — заявил журналист The Sun Джеймс Бил, которого цитирует РИА Новости.

Сам Роналду завил, что девушка просто хочет прославиться за счет его имени. Адвокаты футболиста в свою очередь заявили, что подадут в суд на Spiegel за статью.

Но одними адвокатами португальский нападающий решил не ограничиваться. Как сообщает Чемпионат.com, Роналду нанял детектива, чтобы следить за личной жизнью девушки и дискредитировать Майоргу.