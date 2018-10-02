Гус Хиддинк: Акинфеев - одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере

Известный голландский специалист и бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал заявление голкипера Игоря Акинфеева о завершении карьеры в национальной команде.

Ранее 32-летний вратарь заявил, что хочет уступить дорогу более молодым игрокам и сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

"Я бы назвал Акинфеева одним из самых талантливых вратарей, с которыми работал, – сказал Хиддинк, которого цитирует "Спорт-экспресс". — ​Наряду с Яшиным, он является одним из величайших вратарей в российском футболе всех времен. Он – одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере".

Акинфеев защищал ворота сборной России с 2004 по 2018 год, дебютировав в национальной команде всего через три недели после своего 18-летия. За команду он провел 111 матчей, что является вторым результатом в российской истории после Сергея Игнашевича (127).