МИД Украины подозревает Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

Российская Федерация могла разместить ядерное оружие в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ATR.

По мнению Климкина, благодаря России полуостров превратился в огромную "военную базу". У МИДа Украины есть обоснованные подозрения, что в Крыму может быть ядерное оружие или инфраструктура для него.

Также Климкин считает, что российские военные поставляют оружие и военную технику из Крыма в Сирию.

Министерство иностранных дел Украины планирует подготовку проекта специальной резолюции в ООН по "милитаризации Крыма", подчеркнул Климкин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью Российской Федерации, а Севастополь – городом федерального значения, напоминает Газета.ru.