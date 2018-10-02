В Приморье пятерых россиян будут судить по делу о нелегальной миграции

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело в отношении пяти членов межрегиональной преступной группы, которая организовала незаконный въезд на территорию Российской Федерации почти 500 граждан Вьетнама, Китая и других стран Азии. Участников группы обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ ("Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан").

По данным следствия, в группу вошли жители Москвы, Приморского и Хабаровского краев. Они контролировали 14 фирм, от имени которых готовили документы, чтобы иностранцы могли оформить коммерческие визы для въезда в Россию.

Преступление было раскрыто сотрудникам управления ФСБ Приморского края. Все участники группы полностью признали вину и раскаялись, передает ТАСС. Прокурор направил дело во Фрунзенский районный суд города Владивостока. Часть незаконно въехавших иностранцев уже вернулись в свои страны, в отношении других пока решается вопрос о депортации.