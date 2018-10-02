В Японии жара бьет рекорды: 95 тысяч человек пострадали, 160 умерли
В нынешнем году в Японии от тепловых ударов, вызванных аномальной жарой, пострадало рекордное количество граждан. По всей стране в период с мая по сентябрь в больницы с такими симптомами были доставлены более 95 тысяч человек. Такие данные сообщает национальное Пожарное управление, которое выполняет в том числе функции скорой помощи. Как уточняется, за все время ведения такой статистики это самое большое число пострадавших от тепловых ударов.
За пять месяцев (с мая по сентябрь) от воздействия жары скончались 160 человек. Более половины из них – люди в возрасте старше 65 лет. Жертвами жаркой погоды были и молодые люди (в том числе школьники), пострадавшие во время занятий физкультурой на улице.
Летом практически по всей территории Японии стояла небывалая жара – стрелки термометров достигали отметки в 41 градус по Цельсию, передает ТАСС.
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