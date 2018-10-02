Погранпереход "Кунейтра" между Израилем и Сирией готов к открытию

Пограничный переход "Кунейтра" между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны. Об этом заявил заместитель командующего группировкой российских войск в Арабской Республике Сергей Кураленко.

По его словам, сирийские военные при поддержке ВКС России проделали огромную работу, в частности — по разгрому террористов в этом районе и постконфликтному урегулированию. Ранее о готовности к открытию "Кунейтры" сообщала и израильская сторона.

Данный переход для Израиля — единственный официальный пункт пересечения границы с Сирией, напоминает телеканал "Россия 24".