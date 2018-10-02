После выхода из ЕС в Великобританию не пустят мигрантов без квалификации

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по-прежнему строит планы на будущее страны после выхода из Евросоюза и обещает комфортную жизнь мигрантам, которые приедут в королевство на заработки.

Но на выгодные условия могут рассчитывать только высококлассные специалисты, передает телеканал "Россия 24". Привлечению работников с низкой квалификацией, подчеркнула Мэй, будет положен конец.

По словам британского премьера, этой осенью Лондон опубликует "Белую книгу" — документ, где подробно излагаются основные положения иммиграционной политики. А сам закон, как ожидается, появится в 2019 году.