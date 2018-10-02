Визовая анкета, путевка, загранпаспорт: новый визовый режим с Японией

Визовая анкета и загранпаспорт. Это все, что нужно туристу из России, чтобы побывать в Японии. А еще ехать в составе группы и по путевке, купленной через фирму.

Между нашими странами заработал новый визовый режим, передает "Россия 24". В Ростуризме считают, что эти меры повысят турпоток минимум на 10 процентов.