"Спартак" начал поиск замены Карреры

Поражение "Спартака" от "Ростова" в девятом туре Российский премьер-лиги снова сделало актуальным вопрос о будущем главного тренера команды Массимо Карреры в московском клубе.

Как сообщает "Спорт-экспресс", сразу после финального свистка последнего неудачного матча руководство красно-белых провело совещание в узком кругу. Было принято решение дать итальянскому специалисту еще один шанс. В ближайших двух встречах руководить командой будет именно он.

При этом в данный момент рассматриваются различные варианты замены Карреры. На рынке мало достойных свободных вариантов. Одним из таких называют Лорана Блана, который работал с "Бордо" и "ПСЖ".