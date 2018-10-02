В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур

В день похорон Шарля Азнавура в Армении объявят национальный траур. Об этом сообщили в правительстве страны. Прославленный шансонье ушел из жизни накануне в возрасте 94 лет.

Сотни жителей Еревана вечером 1 октября пришли к зданию Национального театра оперы и балета, чтобы почтить память певца, передает "Россия 24".

А в центре Парижа весь вечер на огромном мониторе показывали фотографии Шарля Азнавура, а из динамиков звучали его песни. Эйфелева башня в память о шансонье окрасилась в серебристый цвет.