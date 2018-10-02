Минстрой: сортировка мусора позволит россиянам сэкономить

Сэкономить на вывозе мусора россиянам предложил Минстрой. Скидку до 50 процентов гарантирует раздельный сбор мусор.

Она будет действовать только в том случае, если дом коллективно решит раскладывать по контейнерам бумагу, пластик, металл и стекло, передает "Россия 24".

О том, что законодательная база о дифференцированных тарифах уже готова, рассказал замглавы министерства Андрей Чибис. Чиновник пояснил: чтобы перейти на раздельный сбор, нужно не только желание жильцов, но еще и возможности управляющей компании. Чтобы не получилось так, что за мусором в разных бачках приехала обычная машина и снова все перемешала.

Сейчас мусор сортируют перерабатывающие компании, стоимость их услуг включена в тариф.