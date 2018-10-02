"Полное откровение": порноактриса представила книгу о Трампе

Еще одна скандальная книга об американском президенте увидит свет. В продажу поступают откровения Стефани Клиффорд. Звезда фильмов для взрослых, более известная как Сторми Дэниэлс, рассказывает об интимной связи, которая якобы случилась у нее и Дональда Трампа в 2006 году.

Женщина, которую и раньше было сложно обвинить в излишней скромности, теперь обещает аудитории "Полное откровение". Учитывая, в каком специфичном бизнесе автор сделала себе имя, название потенциального бестселлера можно перевести куда более провокационно. Издание получилось в любимом читателем жанре "американской мечты": тяжелое детство в захолустье Луизианы, обложки эротических журналов, интимная связь со строительным магнатом и мировая слава. Большая часть посвящена летнему вечеру 2006 года, когда, как уверяет Дэниэлс, Дональд Трамп изменил с ней своей жене. Если верить порноактрисе, незадолго до адюльтера миллиардер хвастался новорожденным сыном.

"Он показал мне фотографию Мелании с Бэрроном на руках. Ему было всего 4 месяца. Снимок был восхитительный, я бы сказала, что он был очень горд".

288 страниц подробностей — одна откровеннее другой. Описываются даже физиологические особенности Дональда Трампа. Порнозвезда пишет, что на ее веку миллиардер оказался далеко не из лучших, якобы даже целуется он плохо. Крупнейший в мире интернет-магазин поставил новую вершину творческой карьеры порнозвезды на первую строчку в категории "Биографии политических лидеров". На рынок книгу сомнительного качества и содержания продвигают издания, которые считают себя авторитетными – The New York Times и Washington Post.

"Резкая, веселая и настоящая. Когда вы читаете ее историю, вы ей верите". "Самый свежий и, возможно, самый откровенный рассказ о Трампе в этом году. "Полное откровение" может нанести новый удар по Белому дому и, скорее всего, поставит его на край".

Для Белого дома бестселлеры о президенте Трампе стали, пожалуй, не меньшей головной болью, чем либеральная пресса. Книгу Сторми Дэниэлс публикует St Martin's Press – то же издательство, которое в январе выпустило "Огонь и ярость" журналиста Майкла Вулфа. Книга также была полностью основана на ничем не подтвержденных слухах о главе Белого дома. Пользуются популярностью и откровения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, экс-сотрудницы администрации США Омаросы Маниголт-Ньюман и книга Боба Вудворда "Страх", в которой сотрудники Белого дома рассказывают о своем отношении к президенту – чаще всего плохому. Их общий тираж перевалил за 5 миллионов. Исследователи рынка отмечают, что на фоне противостояния Белого дома и так называемых "фейк ньюс" американцы вновь стали интересоваться антиутопиями Оруэлла и Брэдбери.