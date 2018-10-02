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2 октября 201808:48

В упавшем в иркутскую реку вертолете найдены тела двух погибших

Подгорный Игорь/ТАСС

В реке Витим найдены тела двух погибших при крушении вертолета.

Robinson R44 упал недалеко от города Бодайбо Иркутской области 1 октября. На его борту находились два человека — пилот и работник артели. По предварительным данным, вертолет задел линию электропередачи и рухнул в реку.

Поиски вертолета "Робинсон" были возобновлены утром 2 октября, к работам подключились водолазы. Как сообщил ТАСС мэр Бодайбо Евгений Юмашев, тело механика подняли на поверхность, тело пилота еще находится на дне в кабине вертолета.

Вертолет принадлежал ЗАО "Артель старателей "Витим", которая занимается добычей золота в Бодайбинском районе. СК и транспортная прокуратура начали доследственные проверки по факту ЧП.

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