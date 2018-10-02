Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за умершего британца

В аэропорту Сочи из-за смерти пассажира вынужденно приземлился самолет.

Лайнер следовал из Ханоя в Лондон. Во время полета один из пассажиров – подданный Великобритании – почувствовал себя плохо. Командир судна принял решение совершить экстренную посадку в Сочи.

Самолет приземлился в 05:17. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, мужчина скончался до прибытия медиков.

В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. Самолет дозаправлен. Тело скончавшегося будет доставлено в Лондон тем же бортом.