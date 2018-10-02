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Пытки в колонии 56 минут назад
На свободу вышел пострадавший от пыток в колонии Евгений Макаров
На свободу из ярославской исправительной колонии №8 вышел Евгений Макаров. Он пострадал от пыток и избиений, которые были применены к нему сотрудниками ярославских ИК-1 и ИК-8.
Евгений Макаров поблагодарил СМИ за то, что освещают то, что происходит в исправительной системе. Он попал в места заключения в 2012 году. Как напоминает ТАСС, Макаров был осужден по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Материал о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля летом 2017 года появился на сайте "Новой газеты". Материал от 20 июля 2018 года сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На видео сотрудники ФСИН избивали и оскорбляли заключенного Евгения Макарова. Позже Макаров попал в штрафной изолятор за отказ мыть туалет.
После этого делом занялся Следственный комитет России. 17 сотрудников ярославской колонии были отстранены от исполнения обязанностей. Возбуждено шесть уголовных дел по избиению пяти отбывающих наказание, включая Евгения Макарова. 13 человек арестованы, замначальника ярославской ИК-1 Иван Калашников был отправлен под домашний арест. Дело Макарова вызвало массовую проверку записей видеорегистраторов для выявления случаев насилия в тюрьмах и колониях.
Адвокат освобожденного Макарова Эдуард Лузин подчеркнул, что его подзащитному могут предоставить госзащиту.
Макаров должен был освободиться 22 октября 2018 года. Он обратился в Заволжский районный суд Ярославля с ходатайством о пересмотре срока наказания. 19 сентября суд это ходатайство удовлетворил: в срок отбывания наказания период пребывания в СИЗО.
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