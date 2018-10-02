Начинается суд над серпуховичем, отрубившим жене кисти рук

Уголовное дело в отношении Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил топором кисти рук своей жене, передано в суд.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, Грачев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа, а также двух эпизодах похищения и угрозе убийством. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

В декабре прошлого года житель Серпухова Дмитрий Грачев посадил свою жену Маргариту в машину и вывез в лес. Там он перевязал ей руки жгутом и не менее десяти раз ударил топором по запястьям и кистям рук. Затем он отвез жену в больницу, а сам пошел в полицию сдаваться. Одну руку врачам удалось спасти, но, по их словам, понадобится еще несколько операций и долгий курс реабилитации.

Во время следствия было установлено, что женщина неоднократно обращалась в полицию из-за побоев. За месяц до происшествия муж уже вывозил ее в лес, где угрожал убийством. Маргарита рассказала об этом участковому, однако он не стал возбуждать уголовное дело "в связи с отсутствием в действиях Дмитрия Грачева состава преступления". Теперь в отношении участкового уполномоченного расследуется уголовное дело по факту халатности.

Ранее Дмитрия Грачева лишили родительских прав. Для этого Маргарите пришлось пять раз обращаться с исковым заявлением.