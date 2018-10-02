Землетрясение и цунами на Сулавеси: подтверждена гибель 1234 человек

На индонезийском острове Сулавеси после землетрясения и цунами подтверждена гибель 1234 человек. 2 октября в одной из церквей были обнаружены тела 34 студентов, погибших под оползнем.

Ожидается, что число жертв может еще возрасти, сообщает ТАСС. Спасатели пока не исследовали все пострадавшие от удара стихии районы.

Землетрясение в индонезийской провинции Центральный Сулавеси произошло 28 сентября. Его магнитуда составила 7,4. За последующие двое суток после подземных колебаний было зафиксировано около 170 повторных толчков – афтершоков.

Серьезная ситуация складывается в районе Дунгала, в 80 километрах от побережья которого находился эпицентр землетрясения. Там и толчки были мощнее, чем в административном центре провинции городе Палу, и волна цунами достигала не трех, а семи метров в высоту.

Серьезную озабоченность у спасателей вызывает район Сиги. С ним до сих пор нет полноценной связи. В районе отмечен сход мощных селевых потоков.

В охваченных бедствием районах проживает миллион четыреста тысяч человек. Без жилья остались 16 тысяч человек. Также поступают данные о большом количестве раненых.

К большому числу жертв также привела ошибка в оценке вероятности цунами. Волна накрыла Сулавеси после того, как Агентство по метеорологии Индонезии объявило о снятии угрозы цунами. Индонезийские власти ввели цензуру при освещении событий в Сулавеси. Джакарта заявила, что правила освещения ситуации в провинции Центральный Сулавеси введены, чтобы не допустить негативного влияния на пострадавших и членов их семей. Журналистам запрещено общаться с несовершеннолетними пострадавшими, настаивать на получении интервью, игнорировать запреты на фото и видеосъемку. Также не допускается демонстрация серьезных травм и увечий пострадавших.

Вся информация должна быть подтверждена надежными источниками, подчеркнули в Комитете по телерадиовещанию Индонезии. Кроме того, из индонезийских тюрем сбежали порядка 1200 заключенных, которые воспользовались чрезвычайной ситуацией. Существенный ущерб нанесен инфраструктуре – разрушены дома, дороги, мосты, линии электропередач, повреждены объекты жизнеобеспечения.