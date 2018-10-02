Сергей Сироткин: рад за Квята, ведь он заслужил еще один шанс в "Формуле-1"

Российский пилот Williams Сергей Сироткин по завершении российского этапа "Формулы-1" в Сочи прокомментировал информацию о возвращении в команду Toro Rosso другого россиянина Даниила Квята. Сироткин признался, что его соотечественник достоин еще одного шанса.

"Даня, безусловно, заслужил получить еще один шанс в "Формуле-1" и я рад за него, – сказал Сироткин в интервью "Известиям". – Он талантлив и имеет природную скорость. Постараюсь поздравить его лично в ближайшее время".

Также Сироткин высказался об увеличивающемся количестве российских пилотов в "Королевских автогонках": "Участие российских гонщиков в лучших мировых сериях оставался лишь вопросом времени, ведь в России очень активно развивается наш спорт. У нас имеется программа развития SMP Racing, участником которой являюсь и я, появилась собственная трасса в "Формуле-1" и подрастает много молодежи".

Напомним, что о возвращении Даниила Квята в роли основного пилота Toro Rosso было объявлено на "Гран-при России". Минувший сезон он провел в Ferrari, где являлся пилотом по развитию.