Вертолет, упавший в Бодайбо, поднят со дна реки

В Бодайбинском районе Иркутской области поднят вертолет, упавший в реку Витим, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Robinson R44, принадлежавший артели "Витим", задел линию электропередачи и упал в реку недалеко от города Бодайбо. Вертолет водолазы обнаружили на глубине пяти метров.

На его борту находились два человека — пилот и сотрудник артели. Оба они погибли. Их тела находились в кабине вертолета.

СК и транспортная прокуратура проводят проверку по факту происшествия. Международный авиационный комитет создал комиссию для выяснения причин авиакатастрофы.

Артель старателей "Витим" занимается добычей золота в Бодайбинском районе. По данным ТАСС, она входит в тройку лидеров Иркутской области по добыче россыпного золота.