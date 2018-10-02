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2 октября 201811:20 Сергей Мингажев

Между Россией и Японией вступил в силу новый упрощенный визовый режим

Анкета и загранпаспорт — теперь это все, что нужно туристу из России, чтобы побывать в Японии. Между двумя странами вступил в силу новый упрощенный визовый режим. Популярность поездок в Страну восходящего солнца с каждым годом растет, и эксперты теперь предрекают значительное увеличение турпотока.

На фоне фонаря снимается семейство. Ворота Грома перед входом в крупнейший в Токио буддийский храм Сэнсо-дзи — место, где говорят на самых разных языках. Чтобы услышать русскую речь, ждать долго не приходится.

Япония ломает стереотип о закрытой стране. Ушли в прошлое времена, когда для получения туристической визы российским гражданам нужно было собирать кипу документов и ждать письма японского гаранта.

- Дочери отправили анкеты, которые требует посольство, и паспорта заграничные. Доверенность даже нотариального заверения не потребовала. Фотографии. Через две недели документы были у нас. Мы купили билет на самолет, и вот мы здесь.

Стандартный срок рассмотрения документов в японском посольстве — 3 рабочих дня. Причем без консульского сбора. При оформлении визы в Россию с японцев, кстати, деньги тоже не берут.

- Нам было очень легко: мы пришли, получили талончик, подали документы. Это заняло максимум 15 минут, и нам сразу сказали: "Вы можете приходить и получить свою визу через несколько дней". Мы были удивлены, потому что другие страны, в том числе страны шенгенского соглашения, — это достаточно муторная и долгая история. Япония нас порадовала с самого начала.

Новое облегчение визовой процедуры — результат последнего саммита президента Владимира Путина и премьера Синдзо Абэ во Владивостоке — касается тех, кто оформляет поездку через турфирмы. Теперь из всех документов нужны только анкета и загранпаспорт. Осень в туристических компаниях, принимающих гостей в Японии, самая горячая пора. Анатолий Краснов, который занимается здесь туризмом уже 15 лет, полагает, что теперь она будет еще горячее.

"С облегчением визового режима, мне кажется, турпоток должен серьезно расти. Потому что, скажем, после предыдущего облегчения визового режима в прошлом году отметился прирост турпотока из России почти в 40 процентов", — говорит руководитель туристической компании "Сакура-тур" Анатолий Краснов.

В минувшем году Японию посетили около 55 тысяч туристов из России. В токийский аэропорт Нарита прилетают самолеты из Москвы (по два рейса ежедневно), Владивостока, Якутска, Хабаровска. Рост статистики носит взаимный характер. Турпоток японцев в Россию вырос тоже на 40 процентов.

Эта японская туристическая компания с недавних пор занимается только российским направлением.

"Речь не только о Москве и Санкт-Петербурге. Для нас Россия — это совершенно другая страна, с другой культурой. Это и Камчатка, и Якутия, разумеется, Владивосток, Хабаровск, Сахалин. Мы называем Дальний Восток ближайшей Европой для японцев", — рассказывает президент компании "Джапан эйр-трэвэл" Дэш Хада.

Нынешнее послабление визового режима — лишь промежуточный этап. Япония с каждым годом становится ближе к России. Следующие на очереди — индивидуальные туристы. Ну а дальше то, о чем еще несколько лет назад не могло быть и речи. Итогом этого диалога должен стать полный отказ от туристических виз.

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