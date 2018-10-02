Медицинский вертолет едва не разбился при посадке на горном курорте. Видео

Очевидцы запечатлели на камеру мобильного телефона инцидент с участием медицинского вертолета, произошедший 29 сентября на популярном горном курорте в Руидозо, расположенном в штате Нью-Мексико на юго-западе США.

Как рассказал автор видео, винтокрылая машина была вызвана для эвакуации пострадавшего.

По одной из версий, пилот превысил допустимую скорость вертикального снижения и слишком быстро зашел на посадку. После касания площадки, воздушное судно буквально отскочило в сторону и сползло вниз по склону.

Вертолет чудом не опрокинулся и в результате инцидента никто не пострадал.

"Излишне говорить, что пострадавший спустился с горы в машине скорой помощи", — отметил пользователь, разместивший ролик в сети.