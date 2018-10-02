Конор Макгрегор: заставлю Хабиба рассыпаться на мелкие кусочки

Ирландский боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор в преддверии поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова усомнился в способностях своего оппонента. По мнению Макгрегора, действующий чемпион UFC "будет трещать".

"Я буду избивать его и заставлю трещать, – сказал Макгрегор, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на ВВС. – Не думаю, что он выдержит даже мой шлепок, ведь он ведет себя как новичок".

Напомним, что ранее Нурмагомедов назвал Макгрегора алкоголиком, у которого опухшее лицо. Российский боец засомневался в том, что образ жизни ирландца позволит ему выдержать все 25 минут боя.

Поединок состоится в ночь с шестого на седьмое октября в Лас-Вегасе.