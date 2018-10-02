Генпрокуратура Киргизии попросила автора мема о президенте объяснить "смысл юмора"

Во вторник автора интернет-мемов о президенте Киргизии Сооронбае Жээнбекове графического дизайнера Никиту Тарасенко вызвали в генпрокуратуру республики и заставили писать объяснительную.

В августе пресс-служба главы Киргизии опубликовала фоторепортаж об отпуске, который Жээнбеков провел на побережье озера Иссык-Куль​​​. На фотографиях президент был запечатлен на фоне озера, на пляже, на пирсе, но везде в полном одиночестве и в черном официальном костюме. Пользователи Интернета живо отреагировали на фотографии. Одним из самых популярных стал мем Тарасенко, на котором президент мысленно вопрошает: "А где все люди? Сейчас точно лето?".

Тарасенко пояснил произошедшее на своей странице в Facebook. По его словам, на него в госкомитет нацбезопасности Киргизии якобы написала заявление неизвестная гражданка, требующая защитить честь и достоинство президента Киргизии.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, для обращения в суд оснований нет.

Ранее пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева рассказала, что Жээнбеков видел эти мэмы в соцсетях. По ее словам, они вызвали смех у главы государства.

Стамалиева отметила, что вызов карикатуриста в генпрокуратуру стал "неприятным сюрпризом" для аппарата президента.