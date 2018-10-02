Бывший заключенный Макаров опасается жить на свободе

Госзащита подвергшегося в ярославских колониях пыткам и избиениям Евгения Макарова действует полгода. В колонии функции госзащиты были наложены на начальника колонии. После выхода на свободу Макаров растерян: он опасается за свою жизнь.

За Евгением Макаровым установлен надзор на три года. Он обязан находиться дома после 22 часов, сообщает "Интерфакс". При этом сам Макаров намерен обратиться к следователю за разъяснениями по поводу своей госзащиты, рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Евгений Макаров пояснил, что госзащита в колонии заключалась в том, что он сидел в камере один. После того, как было заведено 6 уголовных дел по избиениям и пыткам к колонии, 13 человек были арестованы, замначальника колонии Иван Калашников взят под домашний арест. Но Макаров опасается, что опасность для него могут представлять родственники и друзья фигурантов по делу об избиении, которым может стать известно о местонахождении Евгения Макарова

Видео с пытками скованного наручниками мужчины в июле опубликовал сайт "Новой газеты". Съемки были датированы 29 июня 2017 года. В августе 2018 года появился еще один сюжет. На нем сотрудники ФСИН выстраиваются вдоль стен и избивают проходящих мимо заключенных руками и дубинками. Инцидент снят в декабре 2016 года. Евгений Макаров в тот раз не пострадал. Однако уголовное дело в превышении полномочий было возбуждено не только после его избиения, но избиения еще четырех заключенных.