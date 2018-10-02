В Истринском районе Подмосковья разогнали сходку криминальных авторитетов

В Истринском районе Подмосковья полиция накрыла сходку криминальных авторитетов.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Истре при поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" провели операцию в ресторане в деревне Трусово. По данным полиции, там собрались преступники, занимающиеся крышеванием бизнесменов.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова, сотрудниками полиции были задержаны 29 мужчин. Их доставили в отделение для установления личности, дактилоскопирования и проверки на причастность к преступлениям.

У двух мужчин — уроженцев Средней Азии – были найдены небольшие свертки с порошком белого цвета. Эксперты установили, что это был героин, общей массой более 5 граммов.

Было возбуждено уголовное дело по статье 228 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.