"Манчестер Юнайтед" может пригласить Конте на место Моуриньо

Руководители английского "Манчестер Юнайтед" рассматривают несколько перестановок в системе клуба. По одной из версий, новым наставником манкунианцев может стать итальянский специалист Антонио Конте, ранее работавший в "Челси" и туринском "Ювентусе".

Такой вариант станет возможным в случае перемен на посту спортивного директора, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Football Italia. Сейчас эту должность занимает Эд Вудворд, деятельность которого вызывает критику со стороны фанатов клуба. Подразумевается, что его может сменить нынешний генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта, который и намерен заменить Моуриньо на Конте.

В настоящее время итальянский специалист остается безработным после того, как был уволен из "Челси". Отметим, что помимо Конте, боссы "МанЮнайтед" также рассматривают кандидатуру француза Зинедина Зидана, который аналогично находится без работы после ухода из мадридского "Реала" по собственному желанию.