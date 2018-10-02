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2 октября 201811:10

Опубликованы кадры тушения самолета, загоревшегося в аэропорту Нью-Йорка

Twitter/Port Authority PBA

На борту пассажирского лайнера Boeing 767 авиакомпании Delta Air Lines, находившегося на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, произошло возгорание.

По данным полиции, пожар возник в отсеке шасси. На борту самолета, который должен был вылететь в Гану вечером в минувший понедельник, находилось 250 человек.

Пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

ЧП не оказало существенного влияния на работу воздушной гавани.

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