Опубликованы кадры тушения самолета, загоревшегося в аэропорту Нью-Йорка

На борту пассажирского лайнера Boeing 767 авиакомпании Delta Air Lines, находившегося на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, произошло возгорание.

Mon., 10/1, JFK Airport; Delta aircraft aborted take off, reported gear fire. Port Authority Police Aircraft Rescue Fire Fighter (ARFF) Unit on scene. #PAPDPROTECTSNYNJ #PAPD #JFKAIRPORT pic.twitter.com/R1dBpwihcM

По данным полиции, пожар возник в отсеке шасси. На борту самолета, который должен был вылететь в Гану вечером в минувший понедельник, находилось 250 человек.

Пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

Drama at JFK as a Delta aircraft aborts takeoff citing a gear fire. #PAPD Aircraft Rescue Fire Fighter (ARFF) Unit evacuated all on board and extinguished fire. #PAPDPROTECTSNYNJ #PAPD #ARFF #JFKAIRPORT pic.twitter.com/rfySieQNnK