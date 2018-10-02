Подмосковье зажигает: в 22 районах запылают костры из пней

2 октября в Московской области полыхают гигантские костры. На 223 площадках сжигаются пни, стволы и ветки зараженных вредителями деревьев. Сжигание спиленных деревьев из зараженных лесов было прекращено на время проведение в России чемпионата мира по футболу.

Но уже 27 июля сжигание остатков зараженных деревьев было возобновлено, сообщает РИА Новости. Уничтожение огнем зараженной древесины проводится во всех 22 муниципальных образованиях Московской области – в Ступине, Озерах, Клину, Люберцах, Подольске, Луховицах, Коломне, Красногорске, Балашихе, Домодедове, Можайском, Волоколамском, Домодедовском, Чеховском, Дмитровском, Шаховском, Лотошинском, Наро-Фоминском, Богородском, Серпуховском, Сергиево-Посадском и Щелковском районах.

Вырубленные после нашествия жука-короеда деревья вывозить запрещено. Их полагается сжигать на месте.