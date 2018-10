Английский клуб дал пробить пенальти 94-летнему болельщику

Футбольный клуб "Ноттс Каунти", выступающий в четвертом по силе английском дивизионе, осуществил мечту своего 94-летнего болельщика Роя Прентиса, страдающего деменцией. Пожилой фанат всегда хотел забить пенальти за свой клуб и в "Ноттс Каунти" предоставили ему такую возможность.

Специально к такому событию для Прентиса была изготовлена индивидуальная футболка с его именем и номером "94", сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на официальный Twitter ноттингемцев. Именно в ней он и исполнил символический 11-метровый удар, который завершился успешным взятием ворот.

💫 | Here's the moment 94-year-old Roy, who's living with dementia, fulfilled a lifelong dream by scoring a penalty in front of the @AirITLtd Kop on Saturday!#DEMENTIAisAteamGAME pic.twitter.com/XCJe1gyKOL