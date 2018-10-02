Три российских вуза попали в мировую алмазную лигу по естественным наукам
В алмазную лигу глобального рейтинга Round University Ranking по естественным наукам попали три российских университета. Это Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, занявший 52-ю позицию в мире из 100, Московский физико-технический институт (69-е место) и Томский государственный университет (84-е место).
В пресс-службе рейтингового агентства RUR отметили, что лидеры рейтинга показали рост практически по всем показателям: на 20-40% увеличилось число публикаций в научных изданиях, цитирований, выросло число иностранных преподавателей и студентов, количество присвоенных степеней кандидата и доктора наук.
В новой редакции рейтинга МФТИ относительно уровня прошлого года вырос на 120 позиций, НИЯУ МИФИ — на 63 позиции, Томский государственный университет — на 50.
Round University Ranking — это международный рейтинг университетов, который составляется агентством RUR совместно с Clarivate Analytics, уточняет ТАСС. Рейтинг оценивает деятельность 1030 мировых университетов по основным показателям — качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.
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