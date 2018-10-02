30 тысяч крестьян пытаются прорваться в столицу Индии

В Индии на границе штата Уттар-Прадеш и Национального столичного округа Дели более 30 тысяч участников "Крестьянского революционного марша" вступили в столкновения с полицией, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, полицейские используют водометы и слезоточивый газ, чтобы не дать протестующим прорваться в столицу, так как они могут нарушить в городе транспортное движение и создать другие проблемы.

В полиции отметили, что марш на столицу пока удалось остановить. Митингующие отправились на встречу с министром внутренних дел Раджнатхом Сингхом.

Отмечается, что протестующие намерены пройти в центр столицы и организовать массовый митинг. Они требуют отмены несправедливых налогов, повышения закупочной цены на сельхозпродукцию, отмены долгов по счетам за электроэнергию и топливо, введения государственной пенсии для крестьян и фермеров старше 60 лет, ряд других уступок.

Митинг приурочен к дню рождения лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, который отмечает во вторник Индия.