Умер Роман Карцев

В Москве скончался артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом сообщили внучка заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России Вероника Евстигнеева, а также жена сатирика Михаила Жванецкого Наталья. Это произошло утром 2 октября 2018 года. Время и место похорон будут определены позднее.

Роман Карцев родился в Одессе 20 мая 1939 года. Его отец был футболистом, а после Великой Отечественной войны тренером и судьей второй лиги чемпионата Украины.

После окончания школы Роман Карцев пошел работать наладчиком на швейную фабрику "Авангард". В это же время он стал выступать в драмкружке Дома культуры моряков. Спустя четыре года он получил приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при одесском институте инженеров морского флота. Здесь он и познакомился со своими творческими партнерами – Виктором Ильченко, с которым выступал дуэтом, а также с автором текстов Михаилом Жванецким.

В 1972 году Роман Карцев заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Одна из его лучших ролей в кино – Швондер в "Собачьем сердце".

Брат Романа Карцева также пошел по актерской стезе. Он стал фокусником, работал в цирке, на эстраде в США под псевдонимом Карц.

Жена Романа Карцева – бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская. Дочь Елена Кассинская – фармацевт. Сын Карцева — фармацевт и актер Павел Романович Кассинский. Внучка – актриса Вероника Евстигнеева (Гурдус), внук — актер Леонид Кассинский.