"Сосед с дрелью" чуть не поплатился жизнью: ставропольчанка пыталась организовать заказное убийство

На Ставрополье женщина подозревается в том, что пыталась организовать убийство слишком шумных соседей.

По данным следствия, в начале сентября между 53-летней женщиной и ее соседями, которые постоянно сверлили несущую стену, произошел конфликт. Тогда она решила их убить и стала искать исполнителя преступления. Об этом узнали сотрудники районного отдела МВД.

В роли исполнителя выступил оперуполномоченный отдела полиции. Он согласился "убить" соседей за 100 тысяч рублей. Убийство было инсценировано. На встрече исполнитель передал заказчице фотографии "убийства", а она ему деньги. В этот момент женщина была задержана, сообщает РИА Новости.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на подстрекательство на заказное убийство​​​.