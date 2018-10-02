Лондонский "Арсенал" решил не брать Мхитаряна на матч в Азербайджан

Ведущий хавбек футбольной сборной Армении и лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет за "канониров" в очередном матче группового этапа Лиги Европы, в котором англичане будут гостями азербайджанского "Карабаха". Это связано с соображениями безопасности.

Три года назад, когда Мхитарян выступал за немецкую "Боруссию" (Дортмунд) и его клуб встречался с "Габалой" из одноименного азербайджанского города, армянин также не ездил на гостевую встречу, хотя власти Азербайджана гарантировали ему визу. Вообще же гражданам Армении запрещен въезд на территорию соседнего государства. Причина – конфликт двух стран из-за Нагорного Карабаха.

И вот в стане лондонских "пушкарей" также посчитали, что лучше будет "не дразнить гусей", сообщает британская The Telegraph. Мхитарян останется в Англии и не сыграет 4 октября против "Карабаха".