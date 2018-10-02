Головин может дебютировать в Лиге чемпионов за "Монако" в Дортмунде

Российский полузащитник французского "Монако" Александр Головин попал в список футболистов, которые отправились в Дортмунд на выездной поединок Лиги чемпионов против "Боруссии". 22-летний россиянин имеет возможность сыграть первый еврокубковый матч за свою новую команду.

Всего главный тренер монегасков Леонарду Жардим взял на игру 21 футболиста, сообщает Спорт24.Ru. Встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между французским и немецким клубами состоится в среду, третьего октября.

Напомним, что в матче первого тура Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (1:2) Головин не принимал участия из-за восстановления после полученной травмы. За клуб из одноименного княжества российский хавбек уже сыграл в трех неполных матчах чемпионата Франции. Отметится результативными действиями Головину пока не удалось.