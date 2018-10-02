Хоккейное "Динамо" может возглавить Владимир Крикунов

Столичное "Динамо", которое неудачно начало сезон в Континентальной хоккейной лиге, скорее всего в ближайшее время сменит главного тренера. Вместо Владимира Воробьева займет его тезка Владимир Крикунов. Специалист работал с "бело-голубыми" в 2004-2008 годах.

При этом, как сообщает издание "Спорт-экспресс", Воробьев останется в штабе команды на должности ассистента главного тренера. Как ожидается, еще одним помощником 68-летнего Крикунова станет Анатолий Антипов.

Крикунов ранее работал в национальных сборных России, Казахстана, Белоруссии (дважды) и Словении, а также в ряде клубов КХЛ, среди которых "Ак Барс", "Барыс" и "Нефтехимик". Последним местом его работы был "Автомобилист".