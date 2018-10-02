Жительница Ставрополья заказала убийство сверливших стену соседей

Сто тысяч рублей согласилась выложить 53-летняя жительница Буденновска за устранение соседей, которые беспрестанно сверлили смежную стену, сообщает СКР. В роли киллера выступил полицейский, который снял переговоры с заказчицей на видео.

Конфликт с соседями, судя по всему, длился довольно долго, но в фазу острого противостояния перешел в начале сентября, когда муж с женой взялись сверлить несущую стену.

"Они будут благоденствовать, а я?.. Это же несправедливо", — решила женщина и, сняв со сберегательного счета 100 тысяч рублей, принялась за поиски киллера. На счастье соседей, "расправиться" с ними за такую сумму согласился только оперативник.

После длительных переговоров с сомневающейся заказчицей он согласился пойти на "мокрое дело", но предупредил, что вряд ли женщина будет удовлетворена содеянным.

"Сейчас вот двух убьем, вам все равно же будет не легче. А потом с остальными расправимся", — слышен голос полицейского на записи.

Спустя пару дней мнимый киллер предоставил женщине фотографии, на которых были запечатлены якобы отравленные в собственном автомобиле супруги. После передачи денег заказчицу задержали.

Теперь взятой под стражу уроженке Буденновска грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.