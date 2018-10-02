В южнокорейском Пусане освобождено российское судно "Севастополь"
Корейские власти освободили задержанное в порту Пусан российское судно "Севастополь", передает ТАСС. На борту судна находятся 14 членов команды — все граждане России.
Как сообщили в посольстве РФ в Сеуле, запрет снят полностью, судно может покинуть порт, но пока не планирует этого делать, так как ему нужно закончить ремонт.
Судовладелец "Севастополя" "Судоходная компания "Гудзон" попала под ограничительные меры США, которые вступили в силу 21 августа в связи с подозрениями в участии компании в поставках топлива для КНДР.
В связи с задержанием российского сухогруза МИД РФ сделал послу Южной Кореи в Москве У Юн Гыну представление. Российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей Республики Корея на выход указанного судна из порта.
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