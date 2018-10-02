Шведский футболист отметил гол выпитым пивом

Футболист шведского клуба "Хаммарбю" Кеннеди Бакирчиоглу в матче национального первенства против "Гетеборга" необычным образом отметил забитый им гол. В честь удачно исполненного штрафного удара он прямо во время празднования выпил пива.

На 79-й минуте игры Бакирчиоглу красивым ударом в верхний угол ворот соперника оформил разгром "Гетеборга" (3:0) и на радостях помчался к болельщикам, один из которых бросил ему стакан с пенным напитком. Капитан клуба не замешкался и решил отпить из него, после чего бросил стакан обратно.

Kennedy sätter alltså en frispark i krysset från 29 meter och fångar sedan en inkastad ölmugg i farten och tar en segerklunk. Proffs. pic.twitter.com/fECVVj4Y4T — Mikael Kudrén (@kudden) 1 октября 2018 г.

"Это пиво мне бросили от радости, – приводит слова футболиста Спорт24.Ru со ссылкой на C More. – У меня получилось его поймать, и я слегка глотнул напиток. Подумал, что это будет весело и забавно".