Британский журналист: Скрипаль не верит, что его отравили по заказу Кремля

Сергей Скрипаль не верит, что Россия причастна к случившемуся с ним и его дочерью Юлией в Солсбери. Об этом говорится в книге "The Skripal Files" ("Дело Скрипаля"), которую представил журналист британской телерадиокорпорации BBC Марк Урбан.

Автор утверждает, что лично общался с бывшим шпионом, когда тот вышел из комы, и Скрипаль открыто выражал патриотические чувства, поддерживал присоединение Крыма к России, а также опровергал наличие российских военнослужащих на Донбассе.

Материал об этой книге опубликовала британская The Guardian. Издание также отмечает, что новых подробностей по инциденту в книге не представлено.

Со ссылкой на автора книги газета также сообщает, что Скрипаль жил в Солсбери в доме, который купила служба британской внешней разведки Mi6 и при этом продолжал смотреть новости центрального российского телеканала.

При этом британские журналисты отмечают, что местонахождение бывшего сотрудника ГРУ по-прежнему неизвестно.

Лондон с первых дней после происшествия в Солсбери с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии утверждает, что к этому причастна Россия. Москва все обвинения отвергает.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что с самого начала Россия предлагала совместные действия по расследованию инцидента, однако это желание Москвы не встретило взаимности. Песков также сообщил, что российские власти до сих пор лишены возможности получить какие-либо материалы по делу Скрипалей.