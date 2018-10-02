Швондер, "Я вчера видел раков" и другие яркие образы Романа Карцева

Поклонники скорбят об уходе ярчайшего советского и российского артиста Романа Карцева. Он скончался утром 2 октября в возрасте 79 лет.

Сын артиста Павел Кассинский в интервью "Известиям" рассказал, что его отец в последние месяцы находился в больнице после инсульта.

"Вроде бы чуть-чуть откачали", он начал ходить, рассказал сын Карцева. А потом случился инфаркт и "что-то типа пневмонии". По его словам, все старались, боролись за его жизнь, но такие серьезные болезни в таком возрасте победить не удалось.

Похоронят Романа Карцева на Троекуровском кладбище Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении покойного. Там расположена аллея актеров, на которой покоятся многие известные артисты.

О дате и месте прощания с прославленным юмористом пока не сообщается.

Роман Карцев (настоящая фамилия Кац) — народный артист России, заслуженный артист РСФСР был актером Московского театра миниатюр Михаила Жванецкого. Долгие годы он выступал в дуэте с Виктором Ильченко.

Многие представители среднего и старшего поколения наверняка до сих помнят их выступления в популярной в советское время передаче "Вокруг смеха". Например, про "Склад", на котором — к изумлению простого советского человека — оказалось все, чего не было в обычных магазинах.

Или про раков, которые "вчера по пять и большие, а сегодня по три, но маленькие".

Роман Карцев создал много незабываемых образов, но, пожалуй, один из самых ярких в кинематографе – роль Швондера в "Собачьем сердце".