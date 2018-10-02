Нобелевка по физике досталась американцу, французу и канадке

Нобелевская премия 2018 года в области физики присуждена Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (Франция) и Донне Стрикленд (Канада). Об этом объявил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук Швеции.

Ученые удостоились награды за новаторские изобретения в области лазерной физики. Нобелевский комитет отметил, что их изобретения революционизировали лазерную физику.

"Чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы теперь появляются в новом свете, что открывает неизведанные области исследований и множество промышленных и медицинских применений", — говорится в заявлении комитета.

Мур и Стрикленд получили Нобелевку за метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов, а Эшкин – за оптические пинцеты и их применение в биологических системах.

Ранее вручили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Ее удостоились американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё за их открытия в терапии рака.