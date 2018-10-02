В Ставропольском крае полицейские сняли на видео задержание пьяного водителя

Ночью сотрудники ДПС в Лермонтове попытались остановить автомобиль ВАЗ для проверки: инцидент произошел в минувшее воскресенье, 30 сентября. Однако водитель не выполнил законных требований полицейских и уехал.

После непродолжительной погони его задержали в одном из дворов города. Мужчина остановился, вышел из салона машины, выкинул ключи от автомобиля и попытался сбежать.

Его тут же поймали. Оказалось, что водитель управлял машиной в нетрезвом состоянии. Кроме того, у него не оказалось автомобильных прав.