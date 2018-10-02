Стражи порядка поймали енота, забравшегося в здание департамента полиции. Видео

Сотрудники полицейского управления города Бедфорда, расположенного в штате Техас на юге США, стали участниками необычной "охоты", проходившей прямо в здании департамента.

Один из стражей порядка, пришедший на службу в минувшие выходные, обнаружил, что за вендинговым автоматом, продающим шоколадки и печенье, скрывается енот.

На место был вызван сотрудник службы по отлову диких животных. Совместно с патрульными он организовал погоню за енотом, категорически не желавшим сдаваться властям.

Млекопитающее достаточно ловко уклонялось от сачка и упорно стремилось воссоединиться с источником лакомств.

В итоге сопротивление енота было сломлено. Животное вывезли в лес и выпустили в естественную среду обитания.