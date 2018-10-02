Шарль Азнавур умер от отека легких

Знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур, ушедший из жизни в понедельник в возрасте 94 лет, скончался от естественных причин. После вскрытия медики пришли к выводу, что смерть Азнавура была вызвана отеком легких, что привело к остановке сердца, передает ТАСС.

Вскрытие тела Азнавура было проведено по распоряжению прокурора Тараскона Патрика Дежардена в морге главного госпиталя города Ним (юго-запад Франции).

Шарль Азнавур (настоящее имя Шахнур Вагинак Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов в Париже.

Он выступил впервые перед публикой в возрасте девяти лет. Знакомство с Эдит Пиаф оказало значительное влияние на его музыкальную карьеру. Их дружеские отношения не прекращались вплоть до кончины великой певицы.

По всему миру продано около 180 миллионов записей Азнавура. Певец, поэт и композитор, он является соавтором более 1300 песен. Также он сыграл более 60 ролей в кино.

Как сообщалось, Азнавур скончался в понедельник в возрасте 94 лет в собственном доме в городке Мурьес в Провансе на юге Франции.