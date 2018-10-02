Новости Общество

Все видео этой рубрики
2 октября 201813:34

Друзья Азнавура рассказали о его последних днях

Global Look Press

Родственники скончавшегося в ночь на 1 октября французского шансонье Шарля Азнавура рассказали, что легендарный музыкант был полон сил и творческих планов еще 28 сентября. В последние дни жизни 94-летний Азнавур работал над новым альбомом и книгой воспоминаний, сообщает Le Parisien.

За десять дней до смерти, 20 сентября, Шарль Азнавур вернулся из Японии и собирался готовиться к зимнему туру по Франции.

Один из родственников музыканта рассказал, что 2 октября шансонье должен был лететь в Армению для участия в неделе франкофонии.

"Он хорошо себя чувствовал и хотел выступать", — заявил неназванный источник в семье покойного артиста.

Друг Азнавура Жерар Даву рассказал, что последний день жизни музыкант провел, работая над книгой.

"Шарль работал над четвертой книгой воспоминаний. Он говорил, что она станет последней", — заявил издатель и друг артиста Жерар Даву.

Даву добавил, что у Азнавура был почти готов новый альбом, который он собирался выпустить в начале 2019 года.

"Он как обычно написал 20-25 песен, чтобы выпустить половину из них", — отметил француз.

Ранее сообщалось, что Шарля Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин). Такова была последняя воля артиста. Как сообщили судмедэксперты, великий шансонье умер от отека легких, после которого навсегда остановилось его сердце.

Сейчас

13:18

Шарль Азнавур умер от отека легких

12:56

Нобелевка по физике досталась американцу, французу и канадке

12:41

В южнокорейском Пусане освобождено российское судно "Севастополь"

11:59

Умер Роман Карцев

11:47

30 тысяч крестьян пытаются прорваться в столицу Индии

11:42

Три российских вуза попали в мировую алмазную лигу

10:59

В Истринском районе Подмосковья разогнали сходку криминальных авторитетов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Нобелевка по физике досталась американцу, французу и канадке

Нобелевка по физике досталась американцу, французу и канадке

38 минут назад
Умер Роман Карцев

Умер Роман Карцев

1 час назад
Друзья Азнавура рассказали о его последних днях

Друзья Азнавура рассказали о его последних днях

10 минут назад
Британский журналист: Скрипаль не верит, что его отравили по заказу Кремля

Британский журналист: Скрипаль не верит, что его отравили по заказу Кремля

33 минуты назад
В южнокорейском Пусане освобождено российское судно "Севастополь"

В южнокорейском Пусане освобождено российское судно "Севастополь"

53 минуты назад
Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!

Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!

2 часа назад
Pew Research Center: Путин пользуется большим доверием в мире, чем Трамп

Pew Research Center: Путин пользуется большим доверием в мире, чем Трамп

11 часов назад
Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

01.10.2018 08:10
"Сосед с дрелью" чуть не поплатился жизнью: ставропольчанка пыталась организовать заказное убийство

"Сосед с дрелью" чуть не поплатился жизнью: ставропольчанка пыталась организовать заказное убийство

1 час назад
30 тысяч крестьян пытаются прорваться в столицу Индии

30 тысяч крестьян пытаются прорваться в столицу Индии

1 час назад
Подмосковье зажигает: в 22 районах запылают костры из пней

Подмосковье зажигает: в 22 районах запылают костры из пней

1 час назад
Три российских вуза попали в мировую алмазную лигу по естественным наукам

Три российских вуза попали в мировую алмазную лигу по естественным наукам

1 час назад
Полностью рассекречена новая "тройка" BMW

Полностью рассекречена новая "тройка" BMW

1 час назад
Утонувший близ Бодайбо вертолет не имел права подниматься в воздух

Утонувший близ Бодайбо вертолет не имел права подниматься в воздух

2 часа назад
В Истринском районе Подмосковья разогнали сходку криминальных авторитетов

В Истринском районе Подмосковья разогнали сходку криминальных авторитетов

2 часа назад
Двушка в центре: за квартиру в Гонконге придется отдать больше, чем в любой другой столице мира

Двушка в центре: за квартиру в Гонконге придется отдать больше, чем в любой другой столице мира

2 часа назад
Генпрокуратура Киргизии попросила автора мема о президенте объяснить "смысл юмора"

Генпрокуратура Киргизии попросила автора мема о президенте объяснить "смысл юмора"

2 часа назад
На Украине проводница выпихнула пассажира с электронным билетом из тронувшегося поезда

На Украине проводница выпихнула пассажира с электронным билетом из тронувшегося поезда

2 часа назад
Бывший заключенный Макаров опасается жить на свободе

Бывший заключенный Макаров опасается жить на свободе

2 часа назад
Искусственные подсластители отравляют организм

Искусственные подсластители отравляют организм

3 часа назад
Землетрясение и цунами на Сулавеси: подтверждена гибель 1234 человек

Землетрясение и цунами на Сулавеси: подтверждена гибель 1234 человек

3 часа назад
Утренние пробежки в дополненной реальности сделают вас императором

Утренние пробежки в дополненной реальности сделают вас императором

3 часа назад
Очевидное-невероятное: правда ли, что все дома Urban Group достроят к 2022 году?

Очевидное-невероятное: правда ли, что все дома Urban Group достроят к 2022 году?

3 часа назад
Начинается суд над серпуховичем, отрубившим жене кисти рук

Начинается суд над серпуховичем, отрубившим жене кисти рук

3 часа назад
Фотоистория. Тобольск - сердце Сибири

Фотоистория. Тобольск - сердце Сибири

4 часа назад
Вести.net: "отец интернета" придумал, как его спасти

Вести.net: "отец интернета" придумал, как его спасти

4 часа назад
"Свинка Пеппа" разгневала фанатов боев без правил

"Свинка Пеппа" разгневала фанатов боев без правил

4 часа назад
За нападение на полицейского в Сингапуре россиянке грозит 4 года тюрьмы

За нападение на полицейского в Сингапуре россиянке грозит 4 года тюрьмы

4 часа назад
Астрономы: человечество прилагает к поиску инопланетян слишком мало усилий

Астрономы: человечество прилагает к поиску инопланетян слишком мало усилий

4 часа назад
В Турции более 400 человек арестованы за перевод денег американским иранцам

В Турции более 400 человек арестованы за перевод денег американским иранцам

4 часа назад
Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за умершего британца

Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за умершего британца

4 часа назад
"Полное откровение": порноактриса представила книгу о Трампе

"Полное откровение": порноактриса представила книгу о Трампе

4 часа назад
Хабиб Нурмагомедов: не понимаю, как алкоголик Макгрегор выдержит бой со мной

Хабиб Нурмагомедов: не понимаю, как алкоголик Макгрегор выдержит бой со мной

5 часов назад
Минстрой: сортировка мусора позволит россиянам сэкономить

Минстрой: сортировка мусора позволит россиянам сэкономить

5 часов назад
В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур

В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен национальный траур

6 часов назад
"Спартак" начал поиск замены Карреры

"Спартак" начал поиск замены Карреры

6 часов назад
Президент Венесуэлы сообщил о запуске национальной криптовалюты

Президент Венесуэлы сообщил о запуске национальной криптовалюты

6 часов назад
На юге Индонезии зафиксировано еще два землетрясения

На юге Индонезии зафиксировано еще два землетрясения

6 часов назад
После выхода из ЕС в Великобританию не пустят мигрантов без квалификации

После выхода из ЕС в Великобританию не пустят мигрантов без квалификации

7 часов назад
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон: Brexit надо отложить

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон: Brexit надо отложить

7 часов назад
Осужденный в США Евгений Никулин отказался от психиатрической экспертизы

Осужденный в США Евгений Никулин отказался от психиатрической экспертизы

7 часов назад
Визовая анкета, путевка, загранпаспорт: новый визовый режим с Японией

Визовая анкета, путевка, загранпаспорт: новый визовый режим с Японией

7 часов назад
Погранпереход "Кунейтра" между Израилем и Сирией готов к открытию

Погранпереход "Кунейтра" между Израилем и Сирией готов к открытию

7 часов назад
Футболист "Реала" Варан: стадион "Лужники" навсегда останется в моем сердце

Футболист "Реала" Варан: стадион "Лужники" навсегда останется в моем сердце

8 часов назад
В Японии жара бьет рекорды: 95 тысяч человек пострадали, 160 умерли

В Японии жара бьет рекорды: 95 тысяч человек пострадали, 160 умерли

8 часов назад
Гус Хиддинк: Акинфеев - одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере

Гус Хиддинк: Акинфеев - одно из самых замечательных воспоминаний в моей карьере

10 часов назад
Соучредитель Microsoft Пол Аллен снова лечится от онкологии

Соучредитель Microsoft Пол Аллен снова лечится от онкологии

11 часов назад
Полиция Лас-Вегаса возобновила дело Роналду, футболист нанял частного детектива

Полиция Лас-Вегаса возобновила дело Роналду, футболист нанял частного детектива

11 часов назад
Столкновения полиции с протестующими произошли у здания парламента Каталонии в Барселоне

Столкновения полиции с протестующими произошли у здания парламента Каталонии в Барселоне

13 часов назад
Спиваков рассказал, чем удивит Дом музыки в новом сезоне

Спиваков рассказал, чем удивит Дом музыки в новом сезоне

15 часов назад
"Московская борзая", второй сезон: пронзительная история со знакомыми героями

"Московская борзая", второй сезон: пронзительная история со знакомыми героями

16 часов назад