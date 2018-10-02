Друзья Азнавура рассказали о его последних днях
Родственники скончавшегося в ночь на 1 октября французского шансонье Шарля Азнавура рассказали, что легендарный музыкант был полон сил и творческих планов еще 28 сентября. В последние дни жизни 94-летний Азнавур работал над новым альбомом и книгой воспоминаний, сообщает Le Parisien.
За десять дней до смерти, 20 сентября, Шарль Азнавур вернулся из Японии и собирался готовиться к зимнему туру по Франции.
Один из родственников музыканта рассказал, что 2 октября шансонье должен был лететь в Армению для участия в неделе франкофонии.
"Он хорошо себя чувствовал и хотел выступать", — заявил неназванный источник в семье покойного артиста.
Друг Азнавура Жерар Даву рассказал, что последний день жизни музыкант провел, работая над книгой.
"Шарль работал над четвертой книгой воспоминаний. Он говорил, что она станет последней", — заявил издатель и друг артиста Жерар Даву.
Даву добавил, что у Азнавура был почти готов новый альбом, который он собирался выпустить в начале 2019 года.
"Он как обычно написал 20-25 песен, чтобы выпустить половину из них", — отметил француз.
Ранее сообщалось, что Шарля Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин). Такова была последняя воля артиста. Как сообщили судмедэксперты, великий шансонье умер от отека легких, после которого навсегда остановилось его сердце.
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