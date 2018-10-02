Немецкий "Шальке" несет потери накануне матча против "Локомотива"

Соперник московского "Локомотива" по групповому раунду Лиги чемпионов – немецкий "Шальке-04" в преддверии очного поединка против действующего чемпиона России несет кадровые потери. За день до матча клуб объявил о том, что два игрока не смогут сыграть в Москве.

Речь идет об игроках средней линии "кобальтовых" Амине Харите и Алессандро Шопфе. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный Twitter "Шальке", Харит получил травму бедра, а Шопф пропустит игру в Черкизове из-за подхваченной инфекции.

Напомним, что игра второго тура Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Шальке" состоится в среду, третьего октября. В первом матче железнодорожники на выезде уступили турецкому "Галатасараю" (0:3), а "Шальке" на своем поле сыграл вничью с португальским "Порту" (1:1).