Сотрудники новозеландской фирмы будут работать 4 дня без сокращения зарплаты

Новозеландская компания Perpetual Guardian перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю без потери в зарплате. Представители фирмы утверждают, что такая мера позволила людям больше концентрироваться на работе и повысила их производительность, сообщает Guardian.

Эксперимент по сокращению рабочей недели представители Perpetual Guardian начали в марте. Второго октября новозеландцы признали этот опыт успешным и официально перевели всех сотрудников на новый график.

По словам психологов, которые тщательно следили за сотрудниками компании в ходе эксперимента, в ходе сокращения рабочей недели у них понизился уровень стресса, а производительность, напротив, возросла.

"Персонал стал меньше жаловаться на нехватку свободного времени и на отсутствие личной жизни", — заметили ученые.

Перейти на новый график сотрудники Perpetual Guardian смогут в добровольном порядке. Те, кого устраивал прежний ритм работы, будут работать по пять дней, однако им разрешат позже приходить в офис и раньше его покидать.

Нововведение похвалил новозеландский министр трудовых отношений Иэн Лис-Галлоуэй. Он сказал, что заинтересован в сотрудничестве с предприятиями, которые изучают новые модели работы компании.