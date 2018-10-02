Валттери Боттас: я не ожидал приказа пропустить Хэмилтона

Формулический Гран-при России в Сочи завершился локальным скандалом: после финиша выяснилось, что руководители команды Mercedes по ходу гонки дали команду лидирующему финну Валттери Боттасу пропустить впереди себя чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

Сам Боттас после этого поделился с журналистами своим неприятным удивлением, сообщает портал Autosport.Com: "Да, меня немного смутила эта ситуация. Такого мы не планировали. Обычно мы обговариваем все возможные сценарии перед гонкой – и договариваемся, как будем действовать".

По признанию финского гонщика, который накануне выиграл субботнюю квалификацию и имел все шансы завершить на первой позиции и основную гонку, "в Сочи случилось непредвиденное": "Признаюсь, что я получил приказ внезапно. Я этого не ожидал, поэтому это было странно".

"Я подбирался и подбирался к Максу Ферстаппену [гонщик Red Bull, — прим. ред.] и планировал обогнать его через два круга, но внезапно получил приказ пропустить Льюиса. Это было странно и неожиданно", — сетует Боттас.

"Нет, я не жду от команды, что мне вернут победу. Когда – точнее если, – я выиграю, то хочу сделать это правильно, хочу заслужить победу", – сказал в заключение пилот из Финляндии.