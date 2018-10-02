Фура врезалась в заправку после столкновения с грузовиком на Ставрополье. Видео

В сети размещены кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент серьезной аварии, произошедшей в понедельник, 1 октября, в городе Изобильный Ставропольского края.

На записи видно, как фура с цистерной внезапно выскочила на полосу встречного движения, где в нее врезался самосвал, водитель которого оказался единственным пострадавшим результате инцидента.

Как сообщают СМИ, 44-летний мужчина получил переломы ребер, травму головы, многочисленные ссадины и ушибы.

После ДТП фура вылетела за пределы проезжей части и врезалась в заправку, попутно повредив стоявшую там легковушку.